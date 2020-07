Rada bezpečnosti OSN nakonec schválila pomoc Sýrii, Rusko si prosadilo podmínku

Stalo se tak den poté, co vypršelo dosavadní šestileté povolení pro dodávky potravin a léků, na kterých je na severozápadě Sýrie, ovládaném povstalci, závislých asi 2,8 milionu civilistů.

Z 15 členů rady se podle Reuters při pátém hlasování v tomto týdnu zdrželi spojenci Damašku, Rusko a Čína. Nehlasovala ani Dominikánská republika, uvedla s odvoláním na diplomaty AFP. Ta se dopočítala celkem sedmi hlasování.

