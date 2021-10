Rozhovory s Tálibánem byly upřímné a profesionální, uvedla americká diplomacie

Americká strana znovu zdůraznila, že schůzka neznamená americké uznání nového afghánského režimu a že hnutí bude posuzovat podle jeho činů. O nedělním prohlášení resortu zahraničí dnes informovala agentura Reuters.

Podle vyjádření hnutí Tálibán Spojené státy při rozhovorech slíbily, že Afghánistánu poskytnou humanitární pomoc, odmítly ale politicky uznat Tálibán jako novou afghánskou vládu. Americká strana byla v tomto ohledu méně konkrétní a sdělila pouze, že obě strany "hovořily o možnosti rozsáhlé americké humanitární podpory, která by mířila přímo k afghánskému lidu". V Afghánistánu hrozí vážná humanitární krize. Washington a další západní země se snaží přijít na to, jak s Tálibánem jednat, aniž by této skupině poskytly legitimitu, o kterou usiluje, a zároveň zajistit přísun pomoci.

Mluvčí Tálibánu Suhajl Šahín dále řekl, že nový afghánský ministr zahraničí z řad hnutí při rozhovorech ujistil americkou stranu, že Tálibán je připraven dodržet závazek z mírové dohody a nedovolit, aby bylo afghánské území použito k útokům proti USA a jejich spojencům. V sobotu nicméně Tálibán vyloučil spolupráci s Washingtonem při potlačování stále aktivnější teroristické organizace Islámský stát (IS) v Afghánistánu. IS se přihlásil k řadě nedávných útoků, včetně pátečního sebevražedného atentátu v šíitské mešitě v Kunduzu, při němž přišlo o život přes 50 lidí.

V prohlášení ministerstva zahraničí Spojených států se uvádí, že americká delegace se při víkendových rozhovorech zaměřila na otázky bezpečnosti a terorismu. S Tálibánem dále jednala o možnosti bezpečného vycestování občanů USA, dalších cizích státních příslušníků i Afghánců a o lidských právech, například o zapojení žen a dívek do afghánské společnosti. "Jednání byla upřímná a profesionální, přičemž delegace USA zopakovala, že Tálibán bude posuzován na základě svých činů, nikoli pouze slov," píše se v prohlášení.

Američtí představitelé uvedli, že jsou v kontaktu s desítkami Američanů, kteří v zemi legálně trvale pobývají a nyní z ní chtějí odejít. V zemi jsou stále tisíce Afghánců, kteří jsou spojenci USA a již se obávají pronásledování Tálibánu.

V sobotu delegace Tálibánu rovněž požádala Spojené státy o uvolnění rezerv afghánské centrální banky, které byly zablokovány za politických nepokojů v Afghánistánu letos v srpnu. Reakce americké strany není známa. Podle údajů Mezinárodního měnového fondu (MMF) činila hrubá výše rezerv afghánské centrální banky na konci letošního dubna asi 9,4 miliardy dolarů (206,7 miliardy korun).