Tajná operace v Íránu: Izraelští agenti zabili dvojku teroristické sítě Al-Káida

Egypťan Abdalláh Ahmed Abdalláh, který vystupoval pod jménem Abú Muhammad Masrí, je považován za jednoho ze strůjců vražedných atentátů na americká velvyslanectví v Nairobi a Dáresalámu v roce 1998. Byl rovněž považován za možného nástupce současného vůdce Al-Káidy Ajmána Zavahrího.

Podle listu The New York Times zastřelili Masrího 7. srpna v Teheránu dva muži jedoucí na motorce. Spolu s ním údajně zemřela i jeho dcera, vdova po synovi bývalého vůdce Al-Káidy Usámy bin Ládina Hamzovi. Sedmého srpna uplynulo přesně 22 let od bombových útoků v Tanzanii a Keni, které si vyžádaly 224 mrtvých a několik tisíc zraněných.

Al-Káida Masrího smrt nepotvrdila a Írán se podle amerického listu pokusil incident zamést pod koberec.

Dnes íránské ministerstvo zahraničí zprávu The New York Times odmítlo. Na íránském území podle něj žádní teroristé z Al-Káidy nejsou.

"Washington a Tel Aviv se čas od času snaží spojit Írán s těmito skupinami tím, že lžou a vypouští nepravdivé informace do médií, aby se tak vyhnuly zodpovědnosti za zločinecké aktivity této skupiny a dalších teroristických skupin v regionu," uvedla íránská diplomacie.

Podle listu The New York Times byl Masrí od roku 2003 v íránském vězení, od roku 2015 žil ale v Teheránu na svobodě. Ačkoli mezi šíitským Íránem a sunnitskou organizací Al-Káida nepanují právě přátelské vztahy, propustil Teherán Masrího z vězení, aby mu umožnil plánovat útoky na Spojené státy, napsal s odvoláním na americké zpravodajce NYT.

Agentura Reuters uvedla, že není jasné, zda má Masrího smrt nějaké dopady na aktivity teroristické sítě Al-Káida. V minulosti totiž dokázala na Blízkém východě či v severní Africe dál působit navzdory tomu, že přišla o své velitele, například o vůdce Usámu bin Ládina, kterého v roce 2011 v Pákistánu zabila speciální jednotka americké armády.