Turecko provádí deportace radikálů, domů jich poslalo už 150

Z celkem 150 deportovaných jich z evropských zemí mířilo nejvíce do Německa či Francie, další Ankara odeslala mimo jiné do Británie či Dánska, konkrétní počty osob ale mluvčí neuvedl. Ve čtvrtek turecké ministerstvo vnitra informovalo o třech zahraničních bojovnících deportovaných do Švýcarska.

Ankara bez většího mediálního zájmu deportovala jednotlivé zahraniční radikály do zemí jejich původu už v minulosti, loni v listopadu ale tyto repatriace zrychlila. Turecko kritizuje západní státy, že nechtějí přijímat zpět své občany, kteří v předchozích letech odešli bojovat do Sýrie do řad IS. V listopadu ministr vnitra Süleyman Soylu prohlásil, že Turecko není pro bojovníky IS žádným hotelem.

Turecký deník Daily Sabah dnes napsal, že ve věznicích v zemi je asi 1200 zahraničních členů IS a na 300 jich turecké jednotky zadržely od zahájení operace na severovýchodě Sýrie loni v říjnu. Ankara tvrdí, že cílem operace je vyhnat z oblasti kurdské milice, které Turecko považuje za teroristické. Právě tyto milice, které s USA dříve bojovaly proti IS, dosud na severovýchodě Sýrie střežily tábory se zajatými příslušníky Islámského státu.

Evropské země se k převzetí svých občanů, kteří se přidali k IS, staví velmi neochotně. Jednak je mají za bezpečnostní hrozbu, obávají se ale také, že proti nim při soudních procesech bude domácí justice jen těžko zajišťovat důkazy.

Minulý týden turecký ministr vnitra Soylu v televizi CNN Türk uvedl, že za celý rok 2019 deportovala Ankara 778 zahraničních bojovníků do zemí jejich původu. Neřekl ale, zda byli všichni napojeni na IS.