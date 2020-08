USA přislíbily 17 milionů dolarů na pomoc Libanonu, posílají letadla s léky a vodou

Mohutný výbuch v přístavu má na svědomí už více než 150 životů. Přes 5000 lidí bylo zraněno. Pátrání po zavalených pokračuje a na místě pomáhají i čeští hasiči.

V přístavu vybuchl sklad s 2750 tunami dusičnanu amonného, který tam byl neprofesionálně uskladněn šest let od zabavení z lodi ruského podnikatele. Občané vinu přičítají zejména politikům, kteří navzdory varováním nezajistili převoz a zabezpečení látky. Vláda ve čtvrtek dala vyšetřovací komisi na objasnění okolností katastrofy čtyři dny.

Americká ambasáda v Bejrútu dnes uvedla, že první várka americké pomoci zahrnuje lékařské vybavení, potraviny a peníze pro Libanonský červený kříž. Informace přichází po čtvrtečním sdělení velitele amerických vojsk na Blízkém východě Franklina McKeazieho, že Spojené státy posílají do Libanonu tři nákladní letadla s vodou, potravinami a léky.

أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات طارئة بقيمة 17 مليون دولار لمساعدة لبنان على تخطي المأساة المروعة.

The U.S. has already pledged $17 million in emergency aid to assist Lebanon in responding to the horrific tragedy on August 4.#InThisTogether @USAFCENT @CENTCOM @LebarmyOfficial pic.twitter.com/Avrytvgbgk