Útok v Kábulu si vyžádal osm mrtvých a přes 30 zraněných

"Kolem 08:40 místního času (05:10 SEČ) teroristé vypálili na město Kábul 23 raket. Podle prvních informací bylo zabito osm lidí a 31 bylo zraněno," řekl mluvčí ministerstva vnitra.

Řada střel dopadla do blízkosti přísně střežené Zelené zóny, v níž se nachází řada velvyslanectví a sídel zahraničních firem. Na nich se rozezvučely varovné sirény. Íránská ambasáda uvedla, že její hlavní budova byla poškozena střepinami, ale její zaměstnanci vyvázli bez újmy.

Podle ministerstva vnitra ještě předtím vybuchly dvě menší nálože nastražené proti policejnímu autu, které usmrtily policistu a tři osoby zranily.

Agentura DPA připomněla, že terčem raketového útoku byl Kábul i v srpnu. Útok si tehdy vyžádal několik obětí a zraněných a přihlásila se k němu teroristická organizace Islámský stát (IS).

Povstalecké hnutí Tálibán odpovědnost za dnešní útok odmítlo. "Na veřejná místa naslepo nestřílíme," prohlásil mluvčí povstalců Zabiulláh Mudžáhid.

Tálibán v současnosti vede mírové rozhovory s afghánskou vládou, jejichž cílem je v zemi ukončit vleklou válku. Dialog, zahájený v září v katarské metropoli Dauhá, ale zatím postupuje velmi pomalu. Dnes by se měl v Dauhá sejít odděleně s vyjednávači Tálibánu a afghánské vlády americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Pentagon tento týden oznámil, že brzy z Afghánistánu stáhne další zhruba 2000 ze současných 4500 vojáků. To by znamenalo urychlení procesu stahování vojsk daného únorovou dohodou Tálibánu a Washingtonu, která předpokládá úplný odchod Američanů do poloviny příštího roku. Tálibán na oplátku slíbil, že nedovolí svým členům ani žádným jiným organizacím využívat afghánské území k útokům na Spojené státy a jejich spojence.

Podle kritiků může rychlý odchod amerických vojáků ohrozit už tak oslabenou bezpečnostní situaci v Afghánistánu.