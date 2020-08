V průmyslové zóně u Teheránu propukl požár

"Požár propukl dnes ráno v průmyslové zóně ve čtvrti Džádžrúd v oblasti Pardís... nebyly žádné oběti... hasiči se snaží plameny dostat pod kontrolu," uvedla íránská státní televize. Představitel hasičů uvedl, že příčina požáru se vyšetřuje.

Fire breaks out in Kamard industrial town [Jajrud], East of #Tehran #Iran

No injuries reported as per state-controlled agencies. pic.twitter.com/zwbY1PZH4l