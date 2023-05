Británie poskytne Ukrajině „stovky útočných dronů“ s doletem přes 200 kilometrů a výcvik stíhacích pilotů

V neděli večer odehráli čeští hokejisté svůj druhý zápas na letošním mistrovství světa proti Kazachstánu. Ten šel do zápasu povzbuzen vítězstvím nad Norskem po samostatných nájezdech, svěřenci kouče Kariho Jalonena tak museli být ve střehu. Do zápasu vstoupili dobře, jelikož po první třetině vedli 2:0, ve druhé třetině ale neproměnili trestné střílení a Kazaši následně snížili. Tudíž hrozil stejný scénář jako v duelu Kazachstánu s Norskem, ale i přes ztrátu Filipa Chytila, který dostal nešťastně pukem do pusy, nakonec Češi ve třetí třetině navýšili až na konečných 5:1 i díky fantomovi Lukáši Sedlákovi.