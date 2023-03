Britský král Karel III. pogratuloval nastupujícímu prezidentovi Petru Pavlovi

Polsko by souhlasilo se společným postupem se Slovenskem při předání přebytečných stíhaček MiG-29 Ukrajině, která čelí vojenské invazi Ruska. Na sociální síti to napsal slovenský ministr obrany Jaroslav Naď. Bratislava už vyjádřila ochotu odevzdat nevyužívané migy Ukrajině, polský prezident Andrzej Duda dříve řekl, že před dodáním polských stíhaček by se na takovém postupu nejprve museli shodnout spojenci.