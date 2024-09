Britský premiér Starmer vyzval Hamás, aby propustil klobásy

Starmer v projevu opětovně vyzval k "okamžitému příměří v pásmu Gazy a návratu klobás (angl. sausages)". Svou chybu rychle korigoval za potlesku publika s tím, že měl na mysli rukojmí (hostages).

Video zachycující chybu britského premiéra bylo v úterý večer druhým nejsdílenějším obsahem na sociální síti X, všímá si AFP. Chyba v projevu neunikla ani britským médiím, levicový The Guardian ji označil za přešlap, podle pravicového deníku Daily Mail šlo o faux-pas.

Keir Starmer je britský politik a vůdce Labouristické strany Spojeného království. Narodil se 2. září 1962. Před vstupem do politiky byl významným právníkem specializujícím se na lidská práva a byl také generálním prokurátorem Spojeného království (Director of Public Prosecutions) od roku 2008 do roku 2013.

V roce 2015 byl zvolen členem parlamentu (MP) za obvod Holborn a St Pancras. V roce 2020 byl zvolen vůdcem Labouristické strany, kde vystřídal Jeremyho Corbyna. Starmer je známý jako zástupce umírněného křídla Labouristické strany a snaží se stranu více přiblížit středovému voliči po éře Corbynova vedení, které bylo více zaměřeno na levici.

Jeho právní kariéra a důraz na etiku a spravedlnost ovlivnily jeho politický styl, který se soustředí na obnovu důvěry v Labouristickou stranu a řešení klíčových otázek jako zdravotnictví, ekonomika a klimatická změna.