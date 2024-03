Britský velvyslanec zkritizoval Slovensko za postoj k Ukrajině. Jsem v šoku, reaguje Fico

Slovensko odmítá poskytovat Ukrajině vojenskou pomoc, což premiér Fico zdůvodnil jako reakci na "militantní" summit v Paříži o pomoci Ukrajině. Velvyslanec Baker ve videu zveřejněném na sociální síti X uvedl, že ho překvapila ta část Ficova prohlášení, která naznačovala nedostatek zájmu Západu o mír na Ukrajině.

Baker také připomněl, že Slovensko je součástí Západu, včetně NATO a EU, a tvrdil, že tvrzení o nedostatku zájmu o mír jsou nepravdivá. Dále zdůraznil, že klíčem k míru je stažení ruských vojsk za mezinárodně uznávané hranice Ukrajiny, což by měla být podle něj nekontroverzní podmínka. Baker také připomněl Ficova slova, že Slovensko uznává tyto hranice.

Fico následně na facebooku uvedl, že ho šokovalo, jak se o politice jeho vlády vyjadřuje britský velvyslanec.

"Šokovalo mě i to, jak se na adresu politiky slovenské vlády vyjadřuje velvyslanec Británie na Slovensku N. Baker. Představte si, že by v Londýně vystoupil náš velvyslanec a bral by si do úst britskou vládní politiku a britského premiéra," napsal Fico na svém facebookovém profilu.

"Snad by bylo lepší, kdyby občanům Slovenska vysvětlil, jakou roli hraje bývalý britský premiér, když krátce po zahájení války na Ukrajině vyzval ukrajinské politické vedení, aby nepodepisovalo mírovou smlouvu s Ruskem, která zaručila Ukrajině perspektivu EU a vojenskou neutralitu," dodal.