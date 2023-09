Budou roušky opět v kurzu? Počet případů hospitalizací s covidem roste, varuje WHO

V zemích, které WHO nahlásily nově nakažené, se zvýšil počet hospitalizovaných s onemocněním covid-19 na jednotkách intenzivní péče. Upozornil na to v Ženevě generální ředitel WHO Tedros Adhanem Ghebreyesus, přičemž ne všechny země nové případy nahlašují.

Podíl očkovaných lidí proti covidu ve vysoce rizikových skupinách je podle WHO v Americe a Evropě znepokojivě nízký. "COVID-19 sice nepředstavuje takovou akutní krizi jako před dvěma lety, ale to neznamená, že můžeme tuto nemoc ignorovat,"dodal.

Technická ředitelka WHO pro COVID-19 Maria Van Kerkhoveová připomněla, že podle dosavadních studií v současnosti šířící se varianty viru nezpůsobují závažnější průběh onemocnění. Vlády by podle ní měly pokračovaly v testování, aby bylo možné jejich šíření sledovat.

Zdůraznila, že známá ochranná opatření proti infekci jsou stále účinná a měla by se používat včetně větrání, dezinfekce rukou, nošení roušek v přeplněných místnostech a očkování.

Hlavními příznaky onemocnění covid-19 jsou horečka, kašel, dušnost, únava a bolesti svalů. U některých pacientů se mohou objevit také další symptomy, jako je ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolesti hlavy nebo zažívací potíže.

U těžších případů může covid-19 způsobit vážné onemocnění dýchacích cest a vést k hospitalizaci a dokonce k úmrtí, zejména u starších osob a jedinců s předchozími zdravotními problémy.

Covid-19 se šíří především prostřednictvím kapének, které obsahují viry, které jsou uvolňovány při kašlání, kýchání nebo mluvení infikované osoby.

V průběhu pandemie byla vyvinuta vakcína proti covidu-19, která pomáhá chránit lidi před infekcí a snižuje závažnost případu onemocnění u těch, kteří se nakazí.

Kromě očkování jsou také doporučována preventivní opatření, jako je nošení roušek, fyzické, distanční a hygienické praktiky, aby se zamezilo šíření viru.