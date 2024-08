Buďte hlasití, radili redakci WSJ. Zástupce šéfa promluvil o případu Gerhskovich

V nové olympijské disciplíně vodního slalomu, v tzv. kayakcrossu, se snažil zachránit čest českému týmu jinak singlkanoista Lukáš Rohan. Málokdo očekával, že by snad právě on měl v této disciplíně zabojovat o medaile, nakonec se mu v pondělí podařilo proklouznout až do finále, v němž už to ale bylo nad jeho síly a nakonec skončil těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě.