Rusové propustili Gerschkoviche. Proběhla největší výměna vězňů od studené války

Turecký prezidentský úřad potvrdil propuštění Gerschkoviche i Wheelana, vedle nich byl Rusy propuštěn také německý občan Rico Krieger, donedávna vězněný v Bělorusku, ruský disident Ilja Jašin a plukovník FSB Vadim Krasikov, vězněný v Německu.

Kanály pro dialog pro tuto výměny měla vytvořit turecká Národní zpravodajská organizace (MIT). „Strany se v červenci 2024 setkaly v Turecku s organizací MİT, která účinně využívá zpravodajskou diplomacii. Proběhla jednání o výměnné činnosti, která se má uskutečnit mezi ruskými občany a občany západních zemí vězněnými v USA, Německu, Polsku, Norsku, Slovinsku, Rusku a Bělorusku,“ uvedla prezidentská kancelář.

MIT dále přiblížila, že 10 vězňů bylo převezeno do Ruska, 13 do Německa a tři do USA. Celkově výměna zahrnuje 26 osob z USA, Německa, Polska, Norska, Ruska a Běloruska. „Tato operace se zapsala do historie jako nejrozsáhlejší výměna vězňů mezi Spojenými státy, Ruskem a Německem v posledních letech,“ popsala MIT podle serveru Kyiv Independent.

Zdroj blízký tohoto předání informace o něm původně potvrdil pro americkou stanici CNN. „Budou propuštěni na základě dohody, kterou schválila Bidenova administrativa,“ uvedl vysoký americký představitel.

Reportér WSJ byl historicky prvním americkým novinářem od dob studené války, kterého ruské úřady zatkly za špionáž. Tamní soud ho v půli července shledal vinným z tohoto trestného činu a odsoudil k 16 letům vězení.

„Očekávané propuštění bude odkazem pro prezidenta Bidena, jeho administrativa přivedla domů historický počet lidí,“ popsal mluvčí kampaně Přiveďte naše rodiny domů Jonathan Franks. Tato kampaň usiluje o návrat rodinných příslušníků Američanů zadržovaných v zahraničí.

Wheelan je bývalý americký mariňák a má americké, irské, britské a kanadské občanství. V roce 2018 ho ruské úřady zadržely v moskevském hotelu s tím, že se měl podílet na zpravodajské operaci. Do výměny bude zahrnuta také třetí osoba, americko-ruská rozhlasová novinářka Alsa Kurmasheva.

Rusko výměnou za tři americké občany zřejmě dostane osm svých státních příslušníků, jak uvedla britská stanice BBC. Má jít o osoby s vazbami na ruské zpravodajské služby. Jednou z nich je plukovník FSB Vadim Krasikov, který si v Německu odpykává doživotní trest za vraždu odpůrce Kremlu v berlínském parku z roku 2019.

Poslední významná výměna vězňů se odehrála v prosinci roku 2022. Tehdy Rusové propustili americkou basketbalovou hvězdu Brittney Grinerovou. Výměnou za ni získali zpět obchodníka se zbraněmi Viktora Buta, kterého Američané drželi 12 let ve vězení.