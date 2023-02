Čaputová v ukrajinštině slíbila Ukrajincům, že Slovensko bude stát při nich

Ani pět let po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové nesmí Slovensko podle prezidentky Zuzany Čaputové rezignovat na volání po slušnosti v politice. Čaputová to dnes řekla novinářům poté, co v centru Bratislavy uctila památku zavražděné dvojice.