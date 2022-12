Charkov má letos vánoční strom ve vestibulu metra

Starosta Charkova Ihor Terechov podle Rádia Svoboda řekl, že postavit vánoční strom jako v mírových časech na náměstí Svobody, které patří k největším prostranstvím tohoto druhu v Evropě, není možné. "Proto jsme se rozhodli ozdobit stromek ve stanici metra, to je bezpečné," uvedl.

Charkov byl zejména v první fázi války častým terčem ruských raketových a dělostřeleckých úderů. Lidé se před nimi ukrývali v metru, kde přespávali, nebo se tam konalo vyučování pro děti, aby přišly na jiné myšlenky.

Kharkiv. This year, the city's main Christmas tree has been installed at a subway station, where it won’t be hit by russian artillery fire or missile strikes.

The holidays are coming, no matter what.



