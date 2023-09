Čína popřela, že by zakázala pracovníkům vládních agentur používat iPhone

Nebe nad Ukrajinou by v dohledné době mohlo opět patřit Kyjevu. Ukrajina by mohla od Švédska obdržet dodávku stíhacích letounů Gripen a první ukrajinští piloti by mohli zakončit výcvik na amerických stíhačkách F-16 ještě letos. Dodávky moderních stíhaček Ukrajině se ale nelíbí Kremlu.