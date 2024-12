Válka na Ukrajině je pro Čínu zlatý důl

Drony, elektronický boj či integrace moderních zbraní do armádních struktur jsou nyní v centru čínského zájmu, protože válka na Ukrajině přinesla zásadní poznatky o povaze současného bojiště. Uvedl to server Defense One.

Ukrajinský konflikt ukázal, jak zásadní roli hrají bezpilotní prostředky (UAV) v moderní válce. Jsou klíčové nejen pro shromažďování zpravodajských informací, ale také pro přesné cílení a narušení protivzdušné obrany.

PLA proto intenzivně pracuje na vývoji několika typů dronů, které zahrnují levné a jednorázové stroje pro saturační útoky, drony s kamerami pro detailní průzkum i moderní technologie využívající umělou inteligenci k autonomnímu rozhodování.

Čína má navíc obrovskou výhodu v průmyslové výrobě. Mnoho dronů, které Ukrajina využívá, pochází z čínského elektronického centra v Šen-čenu. Tento fakt umožňuje PLA vyrábět drony efektivně a ve velkém měřítku, což posiluje její schopnost vést asymetrickou válku. Součástí modernizace je i soutěž o návrhy ultralevných dronů s rozšířenými funkcemi, jako je elektronický boj, navigace a koordinace v roji.

Další klíčovou oblastí je elektronický boj. Konflikt na Ukrajině zdůraznil, jak důležité je narušit komunikaci protivníka a jeho schopnost lokalizovat cíle. PLA proto posiluje své kapacity v této oblasti, například prostřednictvím letounů J-16D nebo pozemních elektronických systémů.

Elektronický boj se stává nedílnou součástí čínské doktríny „inteligentizované války“, která klade důraz na využití umělé inteligence a datové integrace v reálném čase.

Inspirací pro Čínu jsou i taktiky spojené s obrněnými vozidly a bezpilotními pozemními prostředky (UGV). PLA nedávno představila moderní tank VT4A1, který je vybaven dronem pro průzkum s optickými a infračervenými senzory.

Zároveň testuje logistické UGV, jež mohou přepravovat materiál, evakuovat raněné nebo poskytovat bojovou podporu. Tyto stroje jsou navrženy tak, aby spolupracovaly s drony a dalšími jednotkami v integrovaných operacích.

Čína také analyzuje opatření proti dronům, která na Ukrajině zavedla ruská armáda. Patří sem například ochranné „klece“ na tanky nebo aktivní ochranné systémy, jež ničí blížící se rakety. PLA plánuje zavést vícevrstvé obranné systémy kombinující reaktivní pancéřování, elektronická protiopatření a softwarově řízené ochranné prvky.

Tato modernizace je součástí širší snahy PLA přizpůsobit se výzvám současného bojiště. Zkušenosti z Ukrajiny potvrzují, že budoucnost válčení spočívá ve využití dronů, automatizovaných systémů a rychlé integrace dat. Čína se tak snaží zajistit, aby její armáda byla připravena na potenciální konflikty, ať už na Tchaj-wanu, v Himalájích nebo jinde.

Přesto však zůstávají otázky. Jednou z nich je, jak efektivně bude PLA schopna tyto inovace aplikovat v praxi, zejména v podmínkách centralizovaného velení. Další výzvou je nedostatek reálných bojových zkušeností, které by ověřily funkčnost nových taktik. I přes tyto překážky však Čína ukazuje odhodlání učit se z konfliktů jiných zemí, což je historicky osvědčený způsob, jak posílit vojenské schopnosti.