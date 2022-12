Čínské vojenské letadlo se na šest metrů přiblížilo americkému, oznámily USA

Incident se odehrál 21. prosince a z čínské strany do něj byla zapojena stíhačka J-11. Bližší podrobnosti agentura neuvedla.

Do blízkého kontaktu s čínskými bojovými letadly se v regionu v poslední době nedostávají jen Američané. Například o víkendu vniklo za 24 hodin přes 70 čínských vojenských letounů a dronů do tchajwanské identifikační zóny protivzdušné obrany (ADIZ). Bylo to dosud nejrozsáhlejší hlášené proniknutí čínských strojů do zóny, napsala tchajwanská agentura CNA. Spojené státy to označily za provokativní a destabilizační.