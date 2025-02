Co očekávat od jednání v Rijádu? Průlom nenastane, může ale dojednat zásadní setkání

Obě strany nicméně předem avizovaly, že od jednání nelze očekávat žádný zásadní průlom. Setkání je spíše přípravou na potenciálně klíčovou schůzku mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vůdcem Vladimirem Putinem, která by se mohla uskutečnit na konci měsíce či v březnu.

Do Rijádu přicestoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov spolu s klíčovým poradcem ruského prezidenta Jurijem Ušakovem. Na americké straně se schůzky účastní ministr zahraničí Marco Rubio, poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz a zvláštní vyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff.

Jednání probíhají v paláci Diriyah, historické lokalitě spojené s vládnoucí dynastií Saúdů. Kreml už dříve naznačil, že hlavním tématem bude „obnovení celého komplexu rusko-amerických vztahů“.

Podle mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova budou jednání zahrnovat i možnost zahájení mírových rozhovorů o Ukrajině a organizaci summitu mezi Trumpem a Putinem.

Zdroj blízký ruské diplomacii uvedl, že jedním z klíčových bodů bude otázka západních sankcí. Moskva dlouhodobě usiluje o jejich uvolnění, zatímco Washington zatím neprojevil ochotu k ústupkům.

Přestože se od dnešní schůzky neočekává konkrétní dohoda, její výsledek by mohl naznačit, jakým směrem se budou ubírat budoucí jednání mezi oběma velmocemi. Pokud by došlo k potvrzení summitu mezi Trumpem a Putinem, mohlo by to představovat významný posun v geopolitické situaci.