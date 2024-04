Další útok medvěda na Slovensku. Pár byl na procházce, muž utrpěl zranění

K útoku došlo v neděli kolem 17. hodiny na turistické trase ve vzdálenosti sedm kilometrů od obce. Medvěd napadl manželský pár středního věku, muž utrpěl lehčí poranění dolní končetiny a po ošetření byl propuštěn do domácího léčení.

"Manželský pár byl na procházce se psem. Na oddechovém místě u studny pod vrchem Suchý Hrádok se zastavil a muže náhle překvapil přibližující se dospělý jedinec medvěda hnědého, který ho při útoku přes dřevěný plot zranil na dolní končetině. Dvojice se následně ukryla v nedaleké kolibě," uvedli ochránci přírody podle TASR.

Na místo byl přivolán zásahový tým, který vykonal obhlídku lokality ve spolupráci s policisty. Obec Pribylina vyzvala obyvatele i turisty ke zvýšené opatrnosti.

Minulý týden se podle úřadů podařilo vypátrat a zneškodnit medvěda, který v březnu napadl několik lidí v Liptovském Mikuláši. Zraněno bylo pět lidí ve věku od 10 do 72 let. Někteří měli škrábance, jiní byli pohryzáni, všichni zranění byli každopádně propuštěni do domácího léčení.

Slovensko aktuálně plánuje další kroky ohledně této problematiky. Ficova vláda na posledním zasedání schválila návrh ústavního zákona, který má řešit zvýšený výskyt medvědů v blízkosti lidských obydlí. Zákon má stanovit podmínky, při jejichž splnění bude možné přistoupit k odstřelu problémového jedince.