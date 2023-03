"Dlužím všem omluvu." Mitsotakis se omluvil rodinám obětí vlakového neštěstí

Skandál s odposlechy předsedy opozičních socialistů Nikose Andrulakise a dvou novinářů otřásá pozicí řeckého premiéra Kyriakose Mitsotakise, píše zpravodajský portál The Guardian. Premiér dnes odposlech oponenta označil na "politicky nepřijatelný" a uvedl, že pokud by o záměru věděl, nikdy by to nedopustil, píše Reuters.