Do armády jsme naverbovali přes milion lidí za týden, v posvátné válce vymažeme Jižní Koreu z mapy, tvrdí KLDR

Ukrajina by ráda obdržela formální pozvánku ke vstupu do Severoatlantické aliance (NATO) ještě před tím, než americký prezident Joe Biden opustí Bílý dům. Podle ukrajinské velvyslankyně při NATO Natalije Galibarenkové by tím Biden vytvořil trvalý odkaz, který by zdůrazňoval podporu Ukrajiny v jejím boji proti ruské agresi. Tuto informaci zveřejnila agentura Reuters.