EU chce poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky, neutrální státy s tím mají problém

"Pro nás, neutrální státy, je jasné, že nemůžeme poskytnout takové bezpečnostní záruky. Rakousko, Irsko, Malta a Kypr daly jasně najevo, že nesouhlasí," řekl Nehammer podle britského deníku Guardian. V Bruselu se dnes schází předsedové vlád členských zemí sedmadvacítky.

Unie podle rakouského kancléře musí vzít v potaz postoj neutrálních zemí. "Určitě o tom budeme diskutovat a nalezneme formulace, které budou akceptovatelné také pro nás," dodal zástupce Vídně.

Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen zároveň řekl ve čtvrtečním rozhovoru pro Financial Times, že EU by neměla snižovat podmínky pro vstup Ukrajiny, co se týká korupce a demokracie. Hrozil by podle něj import nestability.

Rasmussen dodal, že Dánsko podporuje unijní členství Ukrajiny, Moldávie, Gruzie a západobalkánských zemí, ale zmínil, že k tomu musí nastat příznivé geopolitické okolnosti.

Ohledně Ukrajiny se řeší také otázka členství v NATO, která bude hlavním tématem blížícího se červencového summitu v litevském Vilniusu. Aliance ale dává předem najevo, že Kyjev přijme až poté, co skončí probíhající konflikt s Ruskem.