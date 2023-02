EU má posílit ochranu vnějších hranic a tlak na třetí země, shodl se summit

Regulace krátkodobých pronájmů bytů turistům by podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) mohla být v ideálním případě přijata do letošní letní sezony. Záležet to bude i na tom, zda se Švédsku jako předsednické zemi EU podaří najít shodu na unijních pravidlech regulace. Bartošův úřad z ní chce vycházet v novele o podnikání v cestovním ruchu. Ministr to dnes uvedl ve Sněmovně na dotaz Patrika Nachera (ANO).