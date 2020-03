ANALÝZA: Koronavirus v Itálii. Koho napadá a zabíjí nejvíce? Jsou mezi mrtvými děti?

Aktuální statistiky v době uzávěrky článku působí hrozivě. Ke dni 23. 3. 2020 se v Itálii celkově nakazilo 59 138 lidí. 5476 zemřelo a 7024 se vyléčilo. Podle statistického serveru Worldometers jde o 12 500 uzavřených případů. Zbylých 46 638 lidí je stále nakaženo.

Podrobnější statistiky ukazují, že 94 % z nich, přesněji 43 638 lidí, není ohroženo na životě a nemoc u nich má lehký nebo středně závažný průběh. Zbylých 6 %, 3000 lidí, se ale nachází ve vážném nebo kritickém stavu.

Z hlediska počtu nově nakažených byl nejhorším dnem 21. březen, kdy lékaři evidovali 6557 nových případů nákazy koronavirem. Ve stejný den také nemoci COVID-19 nejvíce lidí podlehlo, 793.

Poslední statistiky portálu Statista pochází z 21. 3., ukazují ale, že nemoc skutečně nejvíce dopadá na seniory. K tomuto dni Itálie evidovala 53 578 nakažených, z nichž děti a mladiství věku mezi 0 až 18 roky tvoří pouze 1,2 %, tedy zhruba 643 případů.

O něco vážnější je situace u lidí ve věku od 19 do 50 let. Zaujímají 25,1 % z celkového počtu nakažených, jde tedy zhruba o 13 448 lidí. Lidé ve věku od 51 do 70 let tvoří 37,5 % nakažených (20 092 lidí) a nakažených lidí starších 70 let tvoří 36,2 % (19 395 lidí).

Studie, kterou zveřejnil Journal of the American Medical Association, ukazuje podobná procentuální čísla i v případě obětí koronaviru. Data sice pochází z 15. 3., v některých ohledech se ale příliš nezměnila. Mezi nakaženými ve věku od 0 do 29 let není jediný mrtvý.

Mezi 30 a 39 lety statistika eviduje 4 mrtvé, tedy 0,25 %. Nejmladší oběti v Itálii bylo 31 let. (Celosvětově drží smutné prvenství Velká Británie, kde bylo nejmladší oběti vůbec pouhých 18 let).

Ve věku mezi 40 a 49 lety bylo k předmětnému datu evidováno 10 zemřelých, tedy 0,62 %. Mezi 50 a 59 lety nemoci podlehlo 43 lidí (2,65 %) a ve věku mezi 60 a 69 lety 139 obětí (8,55 %).

Nejvíce obětí Itálie evidovala u lidí ve věku mezi 70 a 79 lety, konkrétně 578 (35,57 %) a mezi 80 a 89 lety, 694 zemřelých (42,71 %). Lidí starších 90 let nemoci podlehlo 156 (9,6 %). Nutno dodat, že v den, z něhož tato čísla pocházejí, Itálie evidovala 1625 mrtvých. Dnes to je o téměř 4000 víc.

Mezi nakaženými je podstatně více mužů než žen, konkrétně v poměru 6:4. A z hlediska regionů je nejvíce zasaženou částí Lombardie, která eviduje zhruba polovinu všech nakažených.

Podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) podlehnou pandemii koronaviru 3,4 % nakažených lidí, v Itálii je toto číslo podstatně větší. V řeči čísel ale vnáší do současné situace úplně jiné světlo například srovnání s Jižní Koreou.

I Jižní Korea je jednou z nejvíce zasažených zemí na světě. Počet nakažených se postupně přibližuje deseti tisícům, počet mrtvých je ale překvapivě naprosto minimální. Nemoci zde podlehlo méně než jedno procento nakažených.

Podle televize CNN je situace v Itálii 10x horší než v Jižní Koreji. Proč ale Korea zvládá nemoc podstatně lépe než Itálie? A proč je Itálie z evropských zemí nejvíce zasaženou?

Pro odpovědi musíme sáhnout několik let nazpátek. Konkrétně do roku 2015, ze kterého pochází souhrnná zpráva Organizace spojených národů (OSN). Ta uvádí, že Itálie je z hlediska věkového rozložení obyvatel druhou nejstarší zemí na světě. První je Japonsko, tudíž Itálie vede v Evropě prim.

Zhruba 28 procent Italů jsou starší 60 let, takto vysoký počet seniorů nemá žádná jiná evropská země. Jižní Korea má méně než 19 procent lidí v tomto věku. A není tajemstvím, že koronavirus postihuje nejvíce seniory. Ostatně průměrný věk nakažených v Itálii je 64 let.