Angela Merkelová odešla a vše je jinak? V Německu se šušká o velkých změnách

O možnosti povolební spolupráce CDU a AfD se v Německu mluví především v souvislosti se zářijovými zemskými hlasováními v Sasku a Braniborsku. O spolupráci s Alternativou v některých spolkových zemích hovoří například konzervativní platforma Unie hodnot, která působí uvnitř CDU.

Server Financial Times (FT) například cituje slova dvaasedmdesátiletého poslance CDU Martina Patzelta. Ten své kolegy vyzval, aby v bývalém východním Německu zvážili vstup právě do koalice s AfD. Argumentuje tím, že není možné ignorovat 12 milionů voličů, kteří tuto stranu volí nebo s ní sympatizují. I proto je prý s AfD třeba zahájit dialog. Sám Financial Times přitom o AfD píše jako o krajně pravicové, silně antiislámské a protiimigrační straně.

Bavorský premiér Markus Söder ze sesterské strany CSU naopak nedávno varoval své spolustraníky, že s některým z představitelů se nesmí vůbec scházet. Martin Patzelt ale naopak tvrdí že spolupráce CDU/CSU s AfD by mohla členy protiimigrační strany alespoň částečně politicky kultivovat.

Možnost navázat spolupráci mezi AfD a CDU bude zřejmě už po blížících se podzimních volbách v Sasku. Průzkumy dokonce naznačují, že by AfD mohla i vyhrát. Až dosud měla ve spolkové zemi vždy navrch CDU. Bez podpory AfD může být pro CDU i další politické strany obtížné sestavit jakoukoliv vládu i v v Braniborsku.

Vedení CDU ani Krampová-Karrenbauerová o něčem takovém zatím ani nechtějí slyšet. Šéfka křesťanských demokratů si to vzhledem k politice, jakou AfD zastává, podle svých slov nedokáže vůbec představit.



Poukázala například na vraždu vysoce postaveného úředníka místní správy v německé zemi Hesensko Waltera Lübckeho (CDU). Pachatel vzešel právě z prostředí pravicového extremismu. Podle Krampové-Karrenbauerové pomáhá AfD přinejmenším zčásti vytvářet politické klima, v němž byl Lübcke zavražděn. Dlouholetý křesťanskodemokratický politik byl znám svým otevřeným přístupem k migrantům, kvůli kterému už dříve čelil výhrůžkám extremistů. Podezřelý Stephan E. migranty naopak tvrdě odmítal.