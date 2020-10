Běloruští aktivisté dostali alternativní Nobelovu cenu

Kromě nich letošní Cenu za správný život (Right Livelihood Award) dostala vězněná íránská právnička a bojovnice za lidská práva Nasrín Sotudíová, americký právník a aktivista v oblasti sociální spravedlnosti Bryan Stevenson a nikaragujská bojovnice za práva původních obyvatel a za ochranu přírody Lottie Cunninghamová Wrenová.

