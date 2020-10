Bez karantény by byly zahlcené nemocnice, varuje Merkelová

Aktualizováno 10:24 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německo muselo přistoupit k rázným karanténním opatřením, neboť do několika týdnů by zdravotnický systém zahltili pacienti s koronavirem. Dnes to v projevu ve Spolkovém sněmu prohlásila kancléřka Angela Merkelová, která obhajovala rozhodnutí zavést od pondělí 2. listopadu do konce měsíce rozsáhlou karanténní uzávěru.