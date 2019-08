Boris Johnson dává opakovaně najevo, že země bez jakýchkoli pochybností z evropského bloku pod dvou dřívějších odkladech odejde 31. října, ať už s dohodou o podmínkách tohoto kroku dojednanou s Bruselem, nebo bez dohody. Parlament je ale proti "divokému brexitu".

Ministerský předseda dnes v dopise poslancům také oznámil, že vláda začne jednat s opozičními stranami o tom, jak v parlamentu prosadit novou brexitovou dohodu, pokud se ji s EU podaří dojednat. Stávající návrh dohody britský parlament třikrát odmítl.

Brexitový mluvčí opozičních a proevropských liberálních demokratů Tom Brake zprávu na twitteru označil za "vyhlášení války, které narazí na železnou pěst".

If BBC News are correct @BorisJohnson's just thrown down the gauntlet to Parliamentary democracy.



The mother of all Parliaments will not allow him to shut the #PeoplesParliament out of the biggest decision facing our country.



His declaration of war will be met with an iron fist