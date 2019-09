Boris Johnson připustil volby. Nepřeje si je, ale jiné řešení nevidí

"Co chci udělat, je dát zemi možnost výběru," uvedl premiér. Žádné jiné východisko než předčasné volby prý nevidí. Voliči by podle něj měli rozhodnout, zda by měla jeho vláda pokračovat ve snaze "zajistit dohodu a vyvést zemi (z EU) 31. října", nebo zda by měl "někdo jiný dostat svolení pokusit se udržet nás (v EU) po 31. říjnu".

Na otázku, zda může vyloučit, že požádá Brusel o další odklad termínu odchodu Spojeného království z EU, Johnson odpověděl, že ano. "To bych byl raději mrtvý v příkopu," řekl. Návrh zákona schválený Dolní sněmovnou ve středu přitom premiéra zavazuje, aby požádal o odklad termínu brexitu do 31. ledna v případě, že se nepodaří vyjednat dohodu s Bruselem ani získat souhlas parlamentu s brexitem bez dohody. Zda by podal demisi, aby nemusel Brusel o odklad žádat, ale Johnson neřekl.

Británie podle premiéra musí konečně odejít z Evropské unie a poté se věnovat dalším věcem, které kvůli tříleté debatě o brexitu zanedbala. "Musíme, musíme, musíme vyřešit tuto debatu o EU. Pak se chci pohnout a postarat se o všechny priority britského lidu," dodal.

Poslanci Dolní sněmovny ve středu schválili zákon, který je namířený proti brexitu bez dohody. Následně odmítli Johnsonův návrh, aby se 15. října konaly předčasné volby. O návrhu na vypsání voleb bude dolní komora parlamentu nicméně hlasovat znovu. Dnes vláda oznámila, že návrh předloží již v pondělí. Zda jej poslanci schválí, ale není jasné.

"Bohužel parlament včera hlasováním pohřbil naši vyjednávací sílu a o hodně ztížil možnost dosáhnout dohody," řekl v reakci na výsledek středečního hlasování v Dolní sněmovně Johnson.

Dotazy novinářů na premiéra se týkaly především jeho bratra Joa Johnsona, který dnes oznámil, že končí ve vládě, v níž dosud zastával pozici ministerského náměstka, i jako poslanec. Za důvod označil konflikt mezi loajalitou k rodině a národním zájmem.

"Jo se mnou nesouhlasí co se týče Evropské unie. To téma rozděluje rodiny a každého. Ale myslím, že by se mnou souhlasil, že se musíme pohnout kupředu a vyřešit to," řekl premiér.

Johnson dnes v severoanglickém hrabství hovořil u příležitosti zahájení kampaně, jejímž cílem je přilákat do řad britské policie během tří let 20.000 nových lidí. Jedné ženě z řad rekrutů, které po dobu jeho projevu stáli za premiérem, se na závěr řeči udělalo zjevně mdlo a musela se posadit. Na twitteru se na Johnsona, který se zeptal, zda je v pořádku, ale ve svém projevu ještě pokračoval, snesla ihned kritika za údajnou neohleduplnost.