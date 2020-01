Bouře ve Španělsku má již sedm obětí

Tělo pohřešovaného muže bylo dnes objeveno v zaplavené oblasti poblíž města Callosa na jihovýchodě Španělska, uvedli zástupci regionálních úřadů ve Valencii. Další obětí je žena, která zahynula v bytě ve městě Alcoy, když se kvůli dešti částečně zřítila budova, ve které se nacházel. Ve městě Nijar rovněž na jihovýchodě země objevili ve skleníku, který zasáhly kroupy, mrtvé tělo místního farmáře. Další čtyři lidé zemřeli mezi nedělí a úterým. Několik obyvatel se ještě pohřešuje.

Již od neděle bouře zasáhla zejména oblasti na východě Španělska a přinesla s sebou kroupy, intenzivní sněžení a silný vítr. Rekordní vlny zaznamenaly ve městech na pobřeží Středozemního moře i na nedalekých ostrovech Mallorca a Menorca. Podle meteorologů by oblast měla mít už to nejhorší za sebou a bouře by měla postupně začít slábnout. Kvůli špatnému počasí muselo být uzavřeno přes 200 silnic. Školy zrušily vyučování pro více než 5700 žáků.

Bouře postihla také regiony na jihozápadě Francie, který se Španělskem sousedí. V departementech Aude a Pyrénées-Orientales vyhlásili meteorologové nejvyšší stupeň nebezpečí kvůli hrozícím záplavám. Kritické hladiny dnes dosáhla především řeka Agly, která protéká oblastí severně od Perpignanu. Z okolí toku museli evakuovat už 1500 místních obyvatel.

Na jihozápadě Francie pociťují důsledky bouře Gloria už od pondělí. V oblasti pršelo i sněžilo. Popadané stromy připravily o elektřinu tisíce domácností. Dnes v poledne jich bez dodávek proudu bylo ještě 23.000.