Brexit téměř zpečetěn. Von der Leyenová a Michel podepsali "rozvod" Británie s EU

"Charles Michel a já jsme právě podepsali dohodu o vystoupení Spojeného království z Evropské unie a tím uvolnili cestu pro její schválení Evropským parlamentem," napsala von der Leyenová na twitteru.

.@eucopresident Charles Michel and I have just signed the Agreement on the Withdrawal of the UK from the EU, opening the way for its ratification by the European Parliament. pic.twitter.com/rEqnUnJA2E