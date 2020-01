Brexit: Tisk jásá i smutní. Stane se z Británie jen malý ostrov?

Londýnské Timesy konstatují, že Británie se nyní může vydat vlastní cestou. "Velká Británie má šanci dělat věci jinak a přizpůsobit svůj hospodářský model tak, aby lépe fungoval pro celou zemi," soudí přední celonárodní britský deník.

"Nadešel náš čas," hlásá optimisticky až bojovně nejprodávanější britský bulvár The Sun na titulní straně s fotografií věže Big Ben, která je symbolem Londýna i celé Británie.

As we embrace #BrexitDay take a look at historic snaps revealing Britain's 40-year rocky relationship with the EU https://t.co/OAov790Yxe — Sun Politics (@SunPolitics) January 31, 2020

Levicově liberální The Guardian na titulní straně upozorňuje, že Británie se nyní stane "malým ostrovem". Na fotografii přes celou stranu je zachycen malý hrad z písku před doverskými útesy. V něm je zapíchnuta britská vlaječka. Po 47 letech Británie dnes ve 23:00 (místního času) opouští EU - největší risk za generaci," píše deník.

Komentář pro The Guardian napsal i známý politolog Timothy Garton Ash, který jako zastánce setrvání země v EU soudí, že "Británie Evropu neopustila; pouze přešla do jiné místnosti". "My, zastánci setrvání země v EU, musíme nyní usilovat o to, aby se Británii dařilo - a EU ještě lépe," varuje před případnou škodolibostí v případě naplnění pesimistických předpovědí.

Brexit day events: what is happening in the UK on 31 January? https://t.co/S5Ri0SVCFJ — The Guardian (@guardian) January 31, 2020

"Pokud brexit bude velmi nepříznivý a povede k nestabilní, rozhněvané a roztrpčené zemi, bude to špatné pro celou EU," soudí Ash. Varuje však také před opačnou "nepravděpodobnou" možností úspěchu brexitu, kdy by se "globální Británie" mohla stát reklamou na odchod z EU pro další členské státy.

Britský ministr financí Sajid Javid napsal pro konzervativní deník The Daily Telegraph komentář konstatující, že "naše skvělá země je konečně svobodná".

List The Independent dnes v redakčním komentáři nevylučuje, že Británie se jednou do EU vrátí, například v případě, že se EU stane méně politickou unií a více Evropou národních států, které Britové vždy dávali přednost.

"Na shledanou, nikoli sbohem," loučí se jen prozatím s EU deník The Scotsman.

Skotský tisk obecně odchodu Británie z EU spíše lituje. Například deník The National dnešní vydání pojal velmi emotivně. Vyšel s titulní stránkou v černém, pouze uprostřed stránky hoří svíčka obklopena kruhem z evropských hvězd. "Drahá Evropo. My jsme pro to nehlasovali. Nezapomeň zapálit svíčku pro Skotsko," píše The National.