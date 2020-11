Brexitová jednání o budoucích vztazích budou nejspíš pokračovat i příští týden

Vyjednavači zahájili další fázi rozhovorů o budoucím uspořádání vztahů Británie s evropskou sedmadvacítkou tento týden v Londýně. Zdroj BBC fázi označil za "závěrečnou", i když nadále trvají rozpory v otázce rybolovných práv, ochrany životního prostředí, práv zaměstnanců či pravidel hospodářské soutěže.

Irský ministr zahraničí Coveney dnes uvedl, že uzavření dohody tento týden je "nepravděpodobné". Vyjednat dohodu je podle něj velmi těžké, ale stále ještě možné. "Pokud nebudeme mít dohodu příští týden, nastanou opravdové problémy," varoval ministr. Irsko je jednou z unijních zemí, na které by měla absence dohody nejvážnější dopady.

Británie opustila EU 31. ledna a do konce letošního roku je v takzvaném přechodném období, kdy se vzájemné obchodní vztahy dál řídí stejnými pravidly jako za britského členství v unii. Nejpozději do 31. prosince musí uzavřít dohodu o budoucích vztazích včetně obchodní dohody, jinak se začne v lednu přes Lamanšský průliv obchodovat podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO), tedy se všemi cly a komplikacemi, které to přináší.

Hlavní vyjednavači za EU Michel Barnier a Británii David Frost ale nemají čas na jednání až do konce roku. Případnou dohodu musí totiž potvrdit představitelé jednotlivých členských zemí EU, Evropský parlament i národní parlamenty. Europarlament tak může učinit nejpozději na plenární schůzi plánované na polovinu prosince.

Britský premiér Boris Johnson několikrát avizoval, že je připraven z jednání odejít i bez dohody. Britská média nicméně v posledních dnech upozorňují, že pozici předsedy vlády značně zkomplikoval výsledek prezidentských voleb v USA. Podle amerických médií zvítězil demokrat Joe Biden, který se nedá na rozdíl od současného šéfa Bílého domu Donalda Trumpa rozhodně považovat za příznivce brexitu.

Parlament v Británii se mezitím dál zabývá zákonem o vnitřním trhu, jehož část porušuje vyjednanou brexitovou dohodu. Premiér Johnson normu označuje za záchrannou síť pro případ, že se nepodaří s EU obchodní dohodu uzavřít. Dolní sněmovna ji už dříve schválila, Sněmovna lordů ale vládní návrh v pondělí večer velkou většinou odmítla. Johnsonova vláda už avizovala, že na podobě zákona trvá. Až se z horní komory vrátí opět do té dolní, hodlá jej proto předložit bez změny v textu.