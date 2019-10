Britská vláda projedná opatření EU kvůli brexitu bez dohody

"Návrh za jasně stanovených podmínek zachovává a prodlužuje na rok 2020 dočasnou možnost Spojeného království a subjektů Spojeného království se nadále účastnit programů tak, jako by Spojené království zůstalo členem EU," uvádí dokument. Podmínkami je písemný závazek Velké Británie nadále přispívat do rozpočtu EU na rok 2020, provést platbu a umožnit pokračování kontrol a auditů unijních prostředků.

Evropská komise od nařízení očekává, že by nařízení mohlo přispět také k dosažení finančního vyrovnání mezi EU a Velkou Británií, ke kterému by mělo dojít po brexitu bez dohody sjednáním separátní mezinárodní dohody.

MF v materiálu uvedlo, že z pohledu ČR je klíčové, aby Velká Británie v maximální míře dostála svým finančním závazkům z dob členství v EU, tedy aby uhradila svůj příspěvek do rozpočtu EU za rok 2019 i za rok 2020. "ČR proto podpořila předchozí krizové nařízení, které Komise předložila v únoru 2019 a které by zmírnilo dopady případného brexitu bez dohody na financování rozpočtu 2019. Ze stejných důvodů ČR podporuje prodloužení právní úpravy za stejných podmínek i na rok 2020," uvedl úřad.

Pokud nakonec nepožádá o další odklad, měla by Británie EU opustit 31. října. Podle britského listu The Times by Brusel mohl odklad schválit, i kdyby o něj britský premiér Boris Johnson nepožádal, jak mu ukládá nedávno schválený zákon. Johnson sám odklad odmítá. Žádost by EU podle britského listu The Times přijala i v případě, že by ji odeslal šéf britské státní správy Mark Sedwill.