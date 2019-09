Britští poslanci v úterý navzdory vládě prosadili na dnešní program Dolní sněmovny debatu o návrhu zákona proti brexitu bez dohody. Norma ukládá premiérovi, aby za určitých okolností požádal Evropskou unii o odklad odchodu země ze společenství do ledna příštího roku.

Úterní usnesení o tom, zda dnes oproti zavedené praxi zařadit na program jednání sněmovny zákon proti brexitu bez dohody, podpořilo 328 poslanců, mezi nimiž bylo 21 konzervativců.

Patří k nim například bývalý ministr financí Philip Hammond, někdejší několikanásobný ministr Keneth Clarke nebo Nicholas Soames, vnuk bývalého předsedy britské vlády Winstona Churchilla. Proti usnesení zvedlo ruku 301 poslanců, mezi nimiž byli dva labouristé.

Podle Reuters mají být z Konzervativní strany vyloučeni poslanci, kteří mají za sebou celkem přes 330 let parlamentní praxe. Jednasedmdesátiletý Soames, který je synem Mary Soamesové, nejmladší z Churchillových pěti dětí, zasedá v parlamentu od roku 1983. Na dotaz novinářů, zda nynější vývoj znamená konec Konzervativní strany, jak ji znal jeho děd, Soames smutně odpověděl: "Nikoli, ale tato noc je zlá".

Boris has failed. After a day of thought, Nicholas Soames says: "I will be voting against the Govt tonight with a very heavy heart. I don't doubt Boris wants to get a deal, but I do not believe he has the means to will the end. His demands are unreal and I cannot condone No Deal"