Chorvatský prezident chce blokovat vstup Finska a Švédska do NATO

Ve středu Švédsko a Finsko podaly přihlášku do Severoatlantické aliance, čímž učinily klíčový krok k překreslení bezpečnostní mapy Evropy v návaznosti na ruskou invazi na Ukrajinu. Proti přijetí obou zemí se ale staví Turecko. To svůj souhlas podmiňuje mimo jiné tím, že skandinávské země vydají členy kurdských organizací, které Ankara považuje za teroristy.

Milanović je ohledně otázky, zda podpořit finskou a švédskou přihlášku do NATO, ve sporu s chorvatských premiérem Andrejem Plenkovičem, uvedla agentura AP. Podle prezidenta by Záhřeb měl uplatňovat právo veta do doby, než bude v sousední Bosně schválena kontroverzní volební reforma. Bosenští Chorvaté usilují o změnu volebního zákona, která by jim usnadnila zvolení jejich zástupců do vedoucích funkcí.

Chorvatská vláda ale postup navrhovaný prezidentem odmítá. Plenković tvrdí, že Milanović zastává proruské postoje.