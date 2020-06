Další pohroma pro Benátky. Fenomén "acqua alta" přišel v nezvyklé roční době

Město má za sebou velké záplavy z loňského listopadu i prosince. Benátská agentura, která se zabývá monitorováním moře, připsala současnou situaci - nezvyklou v tomto pozdně jarním období - atlantické bouři, která přinesla do severní Itálie hustý déšť a silný vítr. Další příliv vody ve městě čekají dnes večer.

#acquaAlta unusual for this time of year, the day after Venice opened up to more than #Veneto #italian residents https://t.co/qccXNPvfTV