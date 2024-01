Do Benátek už jen za poplatek. Slavné italské město zahájilo regulaci turistů

Během nejfrekventovanějších dnů mezi 25. dubnem a 14. červencem budou návštěvníci potřebovat pětieurový lístek ke vstupu do centra města. Od úterý mohou vstupenky zakoupit prostřednictvím webové stránky.

Obyvatelé Benátek a narození v tomto městě mají výjimku a mohou vstoupit do města s občanským průkazem. Tato výjimka platí také pro děti do 14 let, osoby pracující v Benátkách a blízké příbuzné obyvatel.

Zavedení denního vstupného bylo schváleno městským zastupitelstvem loni, ačkoliv nový systém zatím neomezuje celkový počet návštěvníků. Italské úřady dlouhodobě řeší způsoby regulace turistů v Benátkách, které jsou proslulé svými vodními kanály.

Představení tohoto denního vstupného bylo opakovaně odloženo kvůli obavám z poklesu turistických příjmů a obavám z omezení volného pohybu. Rozhodujícím faktorem bylo varování UNESCO, že Benátky hrozí zařazení na seznam ohroženého světového dědictví.

Benátky byly zařazeny na seznam Světového dědictví UNESCO v roce 1987 kvůli své výjimečné architektuře. UNESCO opakovaně vyzývá k lepšímu řízení turismu ve městě.

"Benátky jsou prvním městem na světě, které přistoupilo k takovému opatření," uvedl starosta Benátek Luigi Brugnaro. Dodal, že tento krok může inspirovat i další "křehká" města, která potřebují ochranu. Brugnaro zdůraznil, že vstupné je pouze prvním krokem v sérii změn pro lepší fungování města.

V roce 2022 přenocovalo v historickém centru Benátek oficiálně přibližně 3,2 milionu turistů na jednu noc. Tyto údaje nezahrnují návštěvníky, kteří ve městě pobývali pouze během dne.