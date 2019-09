Dalších tisíc vojáků USA v Polsku? Definitivní rozhodnutí padne do konce roku

"Doufám, že ještě v tomto roce podepíšeme finální smlouvy o rozšíření americké vojenské přítomnosti a že padne konečné rozhodnutí, kde budou vojáci umístěni," uvedl Andrzej Duda. Při červnové návštěvě polského prezidenta v Bílém domě se obě strany dohodly na posílení americké vojenské posádky v Polsku z nynějších 4500 na 5500 vojáků. Varšava se výměnou zavázala, že náklady spojené s pobytem vojsk bude sama hradit.

Pence po setkání s Dudou přislíbil, že Spojené státy polským občanům brzy zruší vízovou povinnost. "Jsem potěšen, že se Polsko blíží připravenosti být zařazeno na seznam zemí s bezvízovým stykem," citovala amerického viceprezidenta agentura Reuters. Polsko je jednou z posledních zemí Evropské unie, jejíž občané musejí nadále žádat o víza pro cesty do USA. Češi americká víza nepotřebují už od roku 2008.

Poland and the United States will not be divided because we’re not just allies, we’re rodzina. We’re family. I was grateful to be here with President Duda today as we stand together, in the words of that old Polish motto, “in God’s name, for our freedom, and for yours.” pic.twitter.com/8kDc6LZc5M