Do EU ilegálně vstoupilo nejvíce lidí od roku 2016

— Autor: ČTK

Počet ilegálních přechodů hranic do Evropské unie byl v letošním prvním čtvrtletí nejvyšší od roku 2016, který poznamenala migrační krize. Podle předběžných propočtů od ledna do března překročilo vnější hranice EU protiprávně více než 40.300 lidí. Oznámila to dnes unijní agentura pro ostrahu hranic Frontex. Uprchlíci z Ukrajiny do této statistiky zahrnuti nebyli.