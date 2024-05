Dohoda je na světě. EU použije zmražená ruská aktiva na pomoc Ukrajině

"Velvyslanci při EU se v zásadě shodli na opatřeních týkajících se mimořádných příjmů pocházejících ze zmrazených aktiv Ruska," uvedlo belgické předsednictví. "Tyto peníze budou sloužit k podpoře obnovy a vojenské obrany Ukrajiny v kontextu ruské agrese," dodalo.

Dohoda se týká využití úroků i dalších zisků ze zablokovaných ruských aktiv, nikoliv však přímo samotných aktiv. Opatření by již letos mohlo přinést až další tři miliardy eur na pomoc Ukrajině, spočítala agentura DPA.

Podle Evropské komise jsou momentálně v členských zemích aktiva ruské centrální banky za asi 210 miliard eur. Činitelé EU odhadují, že výnosy z nich by do roku 2027 mohly činit až 20 miliard eur. Kyjev by se prvních prostředků mohl dočkat v červenci.

Reuters zdůraznila, že dohodu musí ještě oficiálně schválit lídři členských zemí. Většina příjmů z aktiv by měla jít do unijního fondu na financování vojenského vybavení pro Ukrajinu a výcviku ukrajinských vojáků.

Návrh předložili v březnu předsedkyně EK Ursula von der Leyenová a šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Kvůli neutrálním státům, jako je například Rakousko, dohoda obsahuje formuli, že část příjmů bude poskytnuta Kyjevu i na jinou než vojenskou pomoc.