Česko eviduje stovky nových dárců dřeně. Rozhýbal je příběh malé Madlenky

Na nedostatek dárců upozornil před týdnem Český registr dárců krvetvorných buněk. Uvedl, že se v Česku hledá vhodný dárce kostní dřeně pro více než 40 lidí, z nichž třetinu tvoří děti. Jedním z nich je i dvouletá Madlenka.

Do registru se mohou přihlásit lidé ve věku od 18 do 40 let, kteří zůstávají registrováni do 55 let. Podmínkami jsou výborný zdravotní stav bez nutnosti braní medikace, hmotnost nad 50 kilogramů a veřejné zdravotní pojištění platné v Česku.

K výzvě se před víkendem připojila například Policie ČR, která zdůrazňovala, že vážně nemocná Madlenka nutně potřebuje od vhodného dárce kostní dřeň, protože je ohrožená na životě. "Bohužel se ale zatím nenašel žádný vyhovující dárce ani u členů její rodiny a ani v registrech dárců po celém světě," upozorňovala mluvčí Ivana Baláková.

Policie již v sobotu informovala, že zájem o dárcovství se výrazně zvýšil. "Od zveřejnění čtvrteční výzvy nás kontaktují dobrovolníci z celé republiky, kteří se chtějí zaregistrovat jako dárci kostní dřeně. Jedná se nejen o policisty, ale i o lidi mimo naši organizaci. Kampaň pro Madlenku i další pacienty s podobnou diagnózou běží dál a my všem za projevený zájem pomoci jim moc děkujeme," sdělila mluvčí Baláková.

Podle dostupných informací se například jen v sobotu zaregistrovalo 400 lidí a pražský Institut klinické a experimentální medicíny praskal ve švech.