Dovolenou plánuje rekordní počet Slováků, trávit ji chtějí doma či v Česku

"Po měsících strávených doma nebo ve vlastních zahradách a chatách Slováci plánují dovolené v rekordním počtu. Letní dovolenou mimo svůj domov plánuje strávit až 62 procent z nich. Je to nárůst přibližně o desetinu proti situaci z února 2020," uvedla agentura, která oslovila 1000 respondentů na přelomu května a června.

Na koronavirové krizi může podle sondáže získat slovenský cestovní ruch. Až sedm z deseti Slováků, kteří plánují dovolenou, se ji totiž rozhodlo strávit ve vlasti.

"Druhou nejnavštěvovanější destinací letos v létě bude sousední Česko. Naopak nejvýraznější pokles ze strany Slováků může zatím očekávat Chorvatsko, kam se letos chystá šest procent obyvatelstva. Představuje to jen čtvrtinu těch, kteří zvažovali Chorvatsko v době před koronou," uvedla agentura.

K moři se chystá vycestovat pouze necelá desetina obyvatel Slovenska. Klesl zájem například o Řecko, Turecko a Itálii, která patří v souvislosti s koronavirem k nejvíce zasaženým zemím v Evropě. Mírné nebo výrazné obavy z cestování do zahraničí dalo v sondáži najevo osm z deseti oslovených.

Agentura uvedla, že s ohledem na postupné otevírání hranic nakonec do zahraničí možná vycestuje na dovolenou více Slováků, než to vyplynulo ze zmíněného průzkumu. Ode dneška Bratislava umožnila cestovat do dalších 16 států bez následných omezení při návratu na Slovensko, už minulý týden uvolnila režim na hranicích s Českem, Maďarskem a Rakouskem.