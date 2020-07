Duda se po znovuzvolení jel modlit do Čenstochové. Byl svěřen do rukou Panny Marie

Polský konzervativní prezident Andrzej Duda, který v nedělních volbách obhájil svůj post, se v pondělí večer odjel modlit do kláštera na Jasné Hoře v Čenstochové. Informovala o tom polská média. Do centra mariánského kultu v Polsku se Duda vydal i po svém prvním zvolení do funkce hlavy státu před pěti lety.