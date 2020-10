EU by mohla mít schválené vakcíny proti koronaviru zkraje roku 2021

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská léková agentura (EMA) by mohla schválit první tři vakcíny proti koronaviru na počátku příštího roku. Uvedl to dnes šéf agentury Guido Rasi. První očkovací látky pro lidi z rizikových skupin by podle něj mohly být k dispozici na jaře, informovala agentura Reuters.