EU řeší stav evropských hodnot v Polsku a Maďarsku. Podle Jourové se zhoršil

Podle některých ministrů je jedním z dokladů horšící se situace nový maďarský zákon zakazující na školách materiály zobrazující homosexualitu či změnu pohlaví, který podle nich jde proti evropským hodnotám. Šéf maďarské diplomacie naproti tomu kritizovanou normu hájil s tím, že nechává sexuální výchovu dětí na rodičích.

Zástupci vlád členských zemí se dnes vrátili k dlouhodobě probíhajícímu řízení s Varšavou a Budapeští po roce a půl. Komise prý v mezidobí sledovala vývoj kolem omezování nezávislosti polské justice či maďarských norem oklešťujících pluralitu médií, akademické svobody nebo činnost nevládních organizací.

"V obou zemích se situace posunula špatným směrem," řekla před jednáním Jourová. Řízení s Polskem začalo v roce 2018, s Maďarskem o rok později. Ani jedno však zatím nedospělo k výsledku. Zatímco Evropský parlament situaci v obou zemích kritizuje a vyzývá ke konkrétním krokům včetně zastavení financí z unijního rozpočtu, členské země se na dalším postupu neshodly. Právě jejich jednomyslnost je přitom potřeba, aby mohly být v rámci řízení podle sedmého článku smlouvy o unii státy porušující hodnoty potrestány například odebráním hlasovacích práv v Radě EU.

"Může se to vléct, může se přistoupit k nějakému hlasování třeba příští rok a může se stát zázrak a Maďarsko a Polsko učiní takové kroky, které způsobí, že to zastavíme," prohlásila Jourová s tím, že podobné řízení běží vůbec poprvé a není proto zcela jasné, k čemu povede.

Někteří ministři před dnešním jednáním otevřeně kritizovali nový maďarský zákon, který mimo jiné znemožňuje ve školách pro děti mladší 18 let osvětu týkající se sexuálních menšin. Komise již zjišťuje, jestli norma neodporuje unijnímu právu.

"Evropská unie není v první řadě jednotný trh nebo měnová unie. Jsme společenstvím hodnot, které nás všechny vážou," prohlásil německý státní tajemník pro evropské záležitosti Michael Roth. Zákon podle něho právě tyto společné hodnoty popírá. Podobně kriticky se vyjádřil i jeho lucemburský kolega Jean Asselborn, podle něhož chystá skupina západoevropských zemí k normě společné prohlášení.

Zákon, který kritizují i aktivisté a lidskoprávní skupiny jako diskriminační vůči komunitě LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob), naproti tomu dnes hájil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.

"Zákon pouze říká, že sexuální výchova dětí do 18 let je výhradním právem rodičů, to je celé," prohlásil s tím, že norma není namířena proti jakékoli komunitě, ale pouze proti pedofilům.