EU rozšíří sankce proti Bělorusku, řekla von der Leyenová po setkání s Bidenem

Počínání Minsku, který podle předních činitelů EU cíleně vyhrocuje migrační krizi na běloruských hranicích s Polskem a pobaltskými zeměmi, označila šéfka unijní exekutivy za útok autoritářského režimu a poznamenala, že tento pohled sdílí i Biden.

"Naprosto sdílíme pohled, že je to hybridní útok autoritářského režimu, který se snaží destabilizovat demokratické sousedy," řekla von der Leyenová. "Nezafunguje to. Budeme bránit naše demokracie," dodala s tím, že nové sankce by mohly začít platit počátkem příštího týdne.

EK úzce spolupracuje s Lotyšskem, Litvou a Polskem a von der Leyenová o této "výzvě pro Evropu" podle svých slov hovořila s lídry všech tří zemí.

EU i USA se chtějí zabývat mimo jiné možností uvalení sankcí na některé aerolinky, které podle nich usnadňují kupčení s lidmi v Bělorusku, uvedla von der Leyenová.

Polské hranice se v posledních dnech pokoušejí překročit tisíce lidí z asijských zemí; Varšava ochranu hranic posílila armádou. Země EU tvrdí, že režim běloruského vůdce Alexandra Lukašenka schválně přivádí běžence k hranicím v odvetě za sankce, které EU uvalila na Minsk kvůli porušování lidských práv při potlačení protestů po loňských prezidentských volbách.