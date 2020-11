EU rozšíří sankce proti Lukašenkovu režimu, kromě politiků dopadnou i na firmy

Evropský blok Lukašenka kvůli zmanipulovaným srpnovým volbám neuznává za prezidenta a snaží se jej přimět k dialogu s opozicí. Unijní země se začátkem října shodly na potrestání čtyř desítek předních činitelů běloruských bezpečnostních úřadů a volební komise. Po tlaku zvláště pobaltských států či Polska k nim přes původní neshody začátkem listopadu EU přidala samotného Lukašenka a další skupinu jeho blízkých spolupracovníků. Seznam lidí, kteří mají zakázán vstup do EU a zmrazen majetek na jejím území, tak nyní obsahuje 59 jmen.

EU foreign ministers have agreed on a new package of sanctions on the Belarusian regime. Pressure is needed. People suffer every day #Belarus